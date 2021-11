Tuttosport - Problema Insigne? In campionato segna solo su rigore, su azione 6 mesi fa

Lorenzo Insigne non segna su azione in campionato con la maglia del Napoli dall'11 maggio, giorno del 5-1 rifilato agli azzurri contro l'Udinese. A ricordarlo è l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che parla delle difficoltà realizzative del capitano del Napoli, in gol quattro volte quest'anno ma sempre su rigore, con due errori contro Venezia e Torino. "E' arrivato il momento che Insigne riprenda la continuità che ha sempre garantito" si legge sul quotidiano.