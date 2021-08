Tuttosport - Senza cessioni ADL non compra: Giuntoli a caccia di 'prestiti'

“Come fare per accontentare il tecnico toscano che ha bisogno di esterno sinistro difensivo e di un centrocampista di sostanza?”. Così scrive l’edizione odierna di Tuttosport sul mercato del Napoli: “Sarà molto complicato, perché la strategia di De Laurentiis non è cambiata e non cambierà in queste ultime due settimane di contrattazioni: si acquisterà solo dopo aver ceduto.

Non saranno fatte eccezioni e proprio per questa ragione il ds Giuntoli sta aguzzando l’ingegno nella ricerca di rinforzi che potrebbero arrivare in prestito. I nomi sono svariati e si attende che si giochi la prima giornata di campionato per bussare alle porte di quei club che hanno la necessità di svuotare l’organico”.