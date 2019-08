Il commento della Ssc Napoli: "Gol da playstation! Elmas, personalità e tecnica"

Come di consueto, la Ssc Napoli ha commentato sul proprio sito la prova degli azzurri: "Il Napoli vince al Velodrome e si prende anche il secondo test internazionale. Gli azzurri battono il Marsiglia con un gol che da solo vale l'intera copertina della sfida. Illumina Insigne, ricama Callejon e fulmina Mertens. Un gol a tre tocchi come quelli che sono nelle brame e nei desideri di ogni allenatore. Oggi si definisce azione da playstation, un tempo meno tecnologico e più romantico si definivano reti da manuale. Lorenzo taglia il campo con una bisettrice profonda e precisa, Callejon con un tocco di prima ammortizza il pallone per l'inserimento a rimorchio di Dries che chiude di destro nell'angolo più lontano. Applausi senza remore per un gol da caratteri cubitali. C'è tanto Napoli stasera al Velodrome e c'è anche il debutto dal primo minuto di Elmas che lascia con gli occhi sbarrati per personalità e tecnica. La partita non ha storia, ma quello che più colpisce è la scioltezza con la quale gli azzurri dettano e ricamano gioco. E' ancora calcio d'estate, ma sono segnali propedeutici ad una consapevolezza di spessore. Dopo il successo contro il Liverpool, il Napoli raddoppia e batte anche il Marsiglia. Adesso si va negli States contro il Barcellona, prima nella notte tra mercoledì e giovedì, poi nella serata di sabato. Nobiltà ed emozioni in questa magico agosto azzurro scandito dal sogno americano...".