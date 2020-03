Il focus del Corsera - Ci sono 241 rapporti da prolungare se si va oltre il 30 giugno

"Prolungando la serie A sino alla fine di luglio sarebbero necessarie deroghe per permettere di utilizzare i calciatori il cui futuro è da scrivere". Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere della Sera che evidenzia tutte le difficoltà logistiche che deriverebbero dallo slittamento del campionato oltre il 30 giugno: "In serie A sono 241 i rapporti contrattuali interessati: 54 di giocatori in scadenza, 83 di giocatori che i club hanno in prestito in rosa e 104 di quelli prestati compresi quelli finiti all’estero. Impossibile attivare contrattazioni singole".

Il quotidiano ricorda alcuni dei campioni senza certezze: "Buffon e Chiellini alla Juventus, Mertens e Callejon al Napoli. Ma anche gli interisti Young e Borja Valero, i laziali Lulic, Cataldi e Parolo, l’atalantino Palomino" scrive il Corriere.