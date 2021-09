Il Napoli domina, non la chiude e Mario Rui la complica col rosso: è 1-0 al 45'

Il Napoli va al riposo sull'1-0, grazie al gol di Elmas dopo pochi secondi, ma ha il demerito di non aver subito raddoppiato considerando che Mario Rui - con un intervento scomposto più che cattivo - ha lasciato la squadra in 10. Nel finale rigore assegnato per un fallo su Promes che in realtà simula e l'arbitro al VAR lo revoca dovendo poi gestire anche il nervosismo in campo, accentuato da un altro fallo di Ponce su Manolas sanzionato solo col giallo.