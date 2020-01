Il Napoli è ai quarti di Coppa Italia, l'avversaria uscirà da Lazio-Cremonese

Il Napoli batte il Perugia ed approda ai quarti di finale della Coppa Italia. Ora gli azzurri attendono di conoscere il prossimio avversario che uscirà dalla sfida Lazio-Cremonese, in programma oggi alle ore 18. La vincente di questa sfida affronterà il Napoli al San Paolo in gara secca per l'accesso alle semifinali, visto che il Napoli è stato sorgeggiato come testa di serie numero 1.