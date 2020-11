Il Napoli espugna Bologna nonostante un arbitraggio indecente: mancano un rigore e 2 rossi

Il Napoli vince a Bologna, nonostante un arbitraggio disastroso. Decide il gol di Osimhen nel primo tempo, ma il Napoli acveva anche chiuso la gara con il gol di Koulibaly, annullato su indicazione del VAR Abisso per un fallo di mano di Osimhen, che però non ha mostrato all'arbitro anche la trattenuta sul nigeriano che avrebbe portato a quel punto al rigore. Pasqua non è stato da meno non estraendo il secondo giallo a Danielo e Schouten nel finale.