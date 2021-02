Il Napoli sblocca, poi tutti dietro dando fiducia al Granada e beccando gol: brutto 1-1 al 45'

Si va al riposo sull'1-1. Nonostante il vantaggio di Zielinski dopo pochi minuti, il Napoli non ha affondato il colpo per approfittare dello sbandamento del Granada, ma ha pian piano abbassato il baricentro pensando di gestire la partita. Gli spagnoli hanno ripreso campo e fiducia, trovando il pareggio con Montoro al 25'. Da quel momento partita molto nervosa, molto spezzettata e con tanti gialli e poche occasioni. Per il Napoli ora serve davvero un miracolo: tre gol in un tempo senza subirne altri.