Il Napoli sembra dilagare, poi in 10 si perde: Mario Rui costa il primo ko

Il Napoli perde la prima gara stagionale in casa contro lo Spartak Mosca. Nonostante il vantaggio immediato di Elmas ed una netta superiorità, non capitalizzata col raddoppio, l'espulsione di Mario Rui cambia la gara e costringe i compagni a fare tanta fatica, esaltando le qualità offensive dello Spartak e mascherando i limiti difensivi. Nella ripresa non basta l'ingresso di Osimhen e Anguissa e la parità numerica ristabilita nel finale.