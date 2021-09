Il Napoli sfida l'unica squadra che ha battuto Chelsea e City in due finali

Domani il Napoli sfiderà non solo la squadra più forte della competizione (almeno per quanto riguarda il valore, è prima per Transfermarkt, proprio davanti agli azzurri) ma anche un avversario capace di esaltarsi proprio nelle grandi sfide. Il Leicester ha chiuso al quinto posto la scorsa Premier League, appena un punto dietro al Chelsea campione d'Europa, e nettamente davanti a squadre come Tottenham ed Arsenal, ma soprattutto ha trionfato in due finali strappando titoli alle squadre più forti d'Inghilterra e non solo.

A metà maggio ha battuto 1-0 il Chelsea in finale di FA Cup (eliminando in precedenza anche lo United), e poco più di un mese fa, il 7 agosto, ha battuto 1-0 pure il Manchester City trionfando pure nel Community Shield. Non esaltante l'inizio di stagione, ma sabato s'è rimesso subito sulla strada giusta facendo soffrire lo stesso City (0-1 il finale) e recuperando giocatori importanti. In sintesi un compito tutt'altro che facile per il Napoli, chiamato all'impresa dopo un sorteggio che - proprio nell'anno in cui il primo posto porta direttamente agli ottavi - nel proprio girone ha pescato l'unica squadra davvero temibile.