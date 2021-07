Il Napoli vince 3-0 a Monaco! Solido nei primi 45', poi dilaga contro il Bayern B

Il Napoli s'è imposto per 3-0 sul campo del Bayern Monaco. Dopo aver sofferto inizialmente, contro la formazione titolare dei bavaresi che vedeva presenti anche tante stelle, poi è cresciuto man mano trovando diverse palle gol. Nella ripresa tanti cambi nel Bayern e azzurri che hanno trovato la doppietta di Osimhen, propiziata da due belle giocate di Ounas, prima del tris di Machach nel finale con un gran destro da fuori. In evidenza, oltre Ounas e Osimhen, anche Malcuit ed un ritrovato Lobotka, ma bene anche i movimenti della linea mettendo spesso in fuorigioco Lewandowski e compagni