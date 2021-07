Il rimpianto di Giuntoli: può arrivare in prestito dal Liverpool l'esterno mancino

A volte ritornano. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di un possibile ritorno di fiamma per l'esterno mancino del Liverpool Kostas Tsimikas: "Giuntoli non ha mai dimenticato d'essere colpito, due anni fa, da Konstantinos Tsimikas, greco finito al Liverpool e rimasto ai margini, perché a volte succede di non integrarsi. Potesse tornare indietro, Giuntoli ricomincerebbe proprio da lì, la prima a sinistra: ma in prestito, of course"