Il saluto di Llorente: "Una città fantastica ed un popolo unico. Si piange due volte..."

Approdato all'Udinese a titolo definitivo, l'ormai ex attaccante del Napoli Fernando Llorente ha salutato la città partenopea tramite i suoi canali social: "E' arrivato il tempo dei saluti e come si dice a Napoli "adda passà ‘a nuttat" Lascio una città fantastica, un popolo dal calore ed affetto unico, tanti amici e tanti momenti belli che resteranno sempre con me. È proprio vero che a Napoli si piange due volte ... cià uagliù".

