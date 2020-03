Incontro ADL-Gattuso, Auriemma: volontà di continuare, ma dipenderà dai risultati

A Castel Volturno per le prescrizioni del governo in materia di Coronavirus, ADL e Chiavelli non hanno perso l'occasione per un colloquio con Gattuso. Secondo quanto riferisce Raffaele Auriemma su Tuttosport, non era necessario parlare di rinnovo perché l'impegno col tecnico ha scadenza 2021 con una via di fuga a testa con penale (entro il 30 aprile per Gattuso, il 10 giugno per il club). C'è la volontà reciproca di andare avanti insieme, ma - si legge - ancora non basta. Se il Napoli confermerà il proprio rendimento nelle prossime 5 gare (Verona, Spal, Atalanta e Roma in campionato, Barça in Champions) allora le parti si aggiorneranno per nuovi dettagli contrattuali. Bisognerà proseguire così, senza cali di tensione.