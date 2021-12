Incubo gennaio con mezza squadra fuori: l'ultima assenza non era prevista

Incubo gennaio per Spalletti, emergenza totale per l'allenatore del Napoli in vista della ripresa del 6 gennaio con la Juve. In difesa, come ricorda il Corriere dello Sport, mancheranno Mario Rui squalificato e Koulibaly, a centrocampo Anguissa, in attacco Ounas e Osimhen: gli africani raggiungeranno i rispettivi ritiri dopo Santo Stefano, resiste - nella tempistica - il viaggio dell'attaccante nigeriano, che svolgerà nei prossimi giorni alcuni esami prima di avere indicazioni chiare sul recupero. Al folto elenco si aggiungono, almeno oggi, anche Fabian e Insigne, positivo al Covid.