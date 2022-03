Infortunio Meret, tradito da un'uscita in allenamento: fissati i tempi di recupero

Il progetto del Napoli è già da un po' quello di consegnargli le chiavi della porta e innanzitutto di blindarlo con un rinnovo che vuol dire fiducia

Il progetto del Napoli è già da un po' quello di consegnargli le chiavi della porta e innanzitutto di blindarlo con un rinnovo che vuol dire fiducia, ma l'impressione netta è che prima di tutto Alex Meret dovrà fare pace con la sorte, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando dell'infortunio rimediato ieri dopo un'uscita in allenamento. Il portiere salterà il playoff con la Macedonia in programma il 24 marzo: "A meno di clamorose risposte all'iter riabilitativo, nel vivo sin da oggi, dovrebbe stare fuori più o meno tre settimane" e la sosta lo aiuterà a limitare i danni in campionato perdendo le partite con il Verona e l'Udinese.

Il progetto del Napoli, però, non cambia: "L'idea resta quella di non prolungare con Ospina, in scadenza a giugno, e di rilanciarlo sin dalla prossima annata. Da titolare".