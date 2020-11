Infortunio Osimhen, l'amico-giornalista: "Botta forte alla spalla, ma è solo una lussazione. Sta bene"

"Victor sta bene. Ha avuto una dislocazione della spalla, in questo momento si è affidato alle cure del suo personal trainer ma sta sicuramente bene". Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Victor Osimhen arrivano dalla voce di Oma Akatugba, giornalista nigeriano e soprattutto amico dell'attaccante azzurro, uscito malconcio ieri da Nigeria-Sierra Leone. "Non aveva mai avuto un infortunio così in carriera. C'è stata una botta forte - prosegue il collega Akatugba - ma sono state scongiurate fratture per fortuna. Osimhen sta imparando a fare cose nuove al Napoli. In questo club è molto più coinvolto nella manovra, quindi sta imparando a giocare di più coi compagni. Sta crescendo".