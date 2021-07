Infortunio per Demme: lascia il campo in spalla dopo un duro scontro con Comi

Al minuto 16 primo cambio per il Napoli. E’ una sostituzione forzata perchè Diego Demme non ce la fa a proseguire la gara. Durissimo fallo di Comi ai danni del centrocampista del Napoli che esce dal campo senza riuscire a mettere il piede a terra e viene portato via dallo staff medico. Al suo posto in campo Folorunsho.