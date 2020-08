Insigne a Sky: "Osimhen e Rrahmani ci daranno una mano ma devono ambientarsi. Il 4-2-3-1? E' un'opportunità..."

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, ha commentato la doppia vittoria nel triangolare giocato contro Castel di Sangro e L'Aquila, attraverso un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport: "Era un'amichevole ma ci tenevamo a far bene e ci siamo riusciti. Siamo ancora in fase di preparazione, ci sono ragazzi come Osimhen e Rrahmani che si devono ancora ambientare, ma ci sicuramente ci daranno una grossa mano nella prossima stagione.

Modulo 4-2-3-1? Sicuramente è un'opportunità, un'opzione in più, poi spetta al mister scegliere il modulo e chi scenderà in campo, noi giocatori dobbiamo farci trovar pronto in qualsiasi caso.

Nazionale? Sono contento della chiamata, ogni volta che arriva è sempre una bella emozione, ora vado là e cercherò di dare una mano alla nazionale per far bene queste due partite".