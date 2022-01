Insigne al Toronto, l'intermediario: "Mai avuta percezione che arrivasse controfferta del Napoli"

Andrea D'Amico, intermediario nell'operazione che ha portato Lorenzo Insigne a firmare col Toronto FC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi fa molto piacere l'applauso del Maradona, ma credo che sia una cosa assolutamente meritata. Lorenzo ha sempre testimoniato l'amore per questa maglia, il fatto che vada via non cambia nulla. Andare a Toronto e amare il Napoli non sono cose in contrapposizione. E' scaduto il contratto e comincia un'altra vita, è una cosa normale nel mondo del lavoro".

Insigne aspettava una controfferta del Napoli?

"Di questo bisogna parlare con Pisacane, l'agente di Insigne. Noi non abbiamo mai avuto questa percezione. Io sono amico di Pisacane, abbiamo fatto un gran lavoro insieme e non abbiamo mai avuto una percezione di questo tipo. Il compito che mi aveva affidato il presidente del Toronto era quello di portare a termine l'operazione. Sono contento che ci siamo riusciti. Ho trovato professionalità e collaborazione da parte di tutto l'entourage di Lorenzo, l'affare è andato a buon fine anche per questo".