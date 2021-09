Insigne bocciato dai quotidiani: "Illumina poco la scena, nessun tiro 'aggiro' e sbaglia un gol"

Voto 5.5 per Lorenzo Insigne sul Corriere dello Sport dopo la prova in Nazionale contro la Bulgaria, una partita nella quale il capitano del Napoli sembra non aver convinto: "Il cambio gioco verso Chiesa e Florenzi funziona, ma Lorenzo il Magnifico illumina poco la scena. Davanti a Georgiev non sfrutta il pallone al bacio lanciato da Bonucci e non riesce a segnare". Bocciatura, 5, anche su La Gazzetta dello Sport: "Niente tiri e neanche "ggiri" dei suoi: un po' di sofferenza e qualche entrata in area meno convinta".