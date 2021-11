Insigne e Osimhen ok, Fabian ancora in dubbio: affaticamento recente, scelto l'eventuale sostituto

Lorenzo Insigne e Victor Osimhen ci saranno, sono completamente recuperati e non vi sono dubbi du questo. L'altro calciatore di cui Luciano Spalletti ha fatto a meno nelle ultime partite, Fabian Ruiz, rischia invece di rimanere ancora fuori. Non è detto dunque che contro l'Hellas Verona ci saranno tutti e tre i big che hanno saltato la trasferta di Varsavia, come spiega oggi il Corriere dello Sport che si esprime così sullo spagnolo:

"Più articolata sarà invece la valutazione relativa a Fabian, vittima di un affaticamento all’adduttore decisamente più recente rispetto ai colleghi. Accusato mercoledì: anche lui è tornato in gruppo venerdì e anche il suo allenamento di ieri è stato soddisfacente, ma nel caso in cui oggi non dovesse risultare recuperato allora toccherà a Demme gestire la regia".