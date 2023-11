Insigne esalta Mazzarri: "Meritava questa chance. Non mi ha mai chiamato per nome..."

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato così di Mazzarri

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato così di Mazzarri: "Resto il primo tifoso, poi quest’anno avevo un motivo in più visto che ho ritrovato mister Mazzarri, l’uomo che mi ha fatto esordire in Serie A".

E ancora: "Mi ha fatto una buona impressione, volevo fargli un in bocca al lupo di persona. È una brava persona, si meritava questa seconda chance: sono sicuro che farà benissimo e riporterà il Napoli dove merita. Siamo stati insieme un anno e non mi ha mai chiamato per nome: per lui ero “il bimbino".