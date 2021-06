Insigne fa 30 (anni) e lode: show in Nazionale, l'Italia cala il poker con la Repubblica Ceca

Lorenzo Insigne fa trent'anni oggi, gioca con la dieci e gioca da leader. Segna, fa segnare, dipinge, diverte. E' da trenta e lode, dunque. E' lui il migliore in campo di Italia-Repubblica Ceca, gara vinta in scioltezza dagli azzurri, rifilando un poker agli avversari. Un gol, un assist, lo zampino anche nell'altro gol e tante grandi giocate. Il Magnifico, per davvero. Trascinatore dell'Italia, in amichevole oggi e, si spera, anche al prossimo Europeo.