Insigne: "Il mancato rinnovo col Napoli non mi condiziona quando scendo in campo"

Questo pomeriggio, prima di lasciare il ritiro della Nazionale per motivi personali, l'attaccante dell'Italia Lorenzo Insigne ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Rai Sport'. Tra i tanti temi toccati anche la situazione contrattuale con il Napoli.

Il mancato rinnovo col Napoli ti sta condizionando?

"No, non mi faccio condizionare quando porto la maglia del Napoli e non mi faccio condizionare quando porto la maglia della Nazionale. Quando sono qui penso all'Italia, quando sono a Napoli a quella del Napoli".