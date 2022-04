Insigne in lacrime a fine gara: sperava nello scudetto prima dell'addio

Lacrime amare a fine gara per Lorenzo Insigne, le commenta e le spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Lacrime amare a fine gara per Lorenzo Insigne, le commenta e le spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Piange Lorenzo perché vede svanire il suo grande sogno di vincere lo scudetto da capitano della squadra della sua città. Rabbia e delusione Eppure Insigne ha giocato una gara più che buona e ha segnato un rigore importantissimo con grande freddezza. Ha lasciato il campo stremato perché ha corso indietro nella ripresa per aiutare la difesa. Ma quando è uscito il Napoli ancora vinceva e il sogno poteva continuare. Poi quel pari ha fatto scattare le lacrime. Che sono di delusione e rabbia per l’obiettivo che si allontana".