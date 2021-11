Insigne, la scelta sul futuro a marzo: sarà decisivo un fattore

Le 'idi' di Lorenzo Insigne cadranno nel prossimo mese di marzo, in cui si deciderà il futuro dell’attaccante di Frattamaggiore. Sarà quello il periodo decisivo per conoscere la decisione dell'attaccante in scadenza di contratto secondo quanto riporta l'edizione odierna di Repubblica: "La certezza di arrivare tra le prime quattro, invece, potrebbe invece spingere De Laurentiis a stendere un po’ di più la mano al suo capitano, migliorando l’offerta attuale — 3.5 milioni più bonus — che non è bastata per convincere la bandiera azzurra.

La parola passa dunque al campo e tocca a Insigne essere artefice del suo destino: con la Nazionale e nel Napoli, in un intreccio che da qui a marzo diventerà sempre più elettrizzante. Il rinnovo del contratto tra i due dipende dal ritorno in Champions.