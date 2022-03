Insigne, notte da dimenticare: "Non inventa nulla, difende solo"

Lorenzo Insigne non si accede mai, prova da dimenticare per il capitano del Napoli contro il Milan, partita decisa da un gol di Giroud

TuttoNapoli.net

Lorenzo Insigne non si accede mai, prova da dimenticare per il capitano del Napoli contro il Milan, partita decisa da un gol di Giroud. Voto basso per il 24 sui quotidiani.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport

"Più preoccupato della fase difensiva, dove è una garanzia, ma non inventa mai qualcosa nella trequarti. Viene sostituito e arriva qualche ingeneroso fischio".

Voto 5 per il Corriere dello Sport

"Non punta mai Calabria e sembra più preoccupato a difendere. Resta basso, troppo, e si spegne. Anzi, non si accende mai".