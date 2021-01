Insigne sogna in grande: il secondo trofeo da capitano ed il 100esimo gol in azzurro

Lorenzo Insigne sogna in grande, titola quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno raccontando delle dichiarazioni del capitano del Napoli, ieri al fianco di Gattuso in conferenza stampa, e "che oscilla nell’atteggiamento tra il sano realismo, la visione di squadra ma anche i sogni che aiutano a prepararsi alla finale di stasera. È la seconda da capitano dopo la Coppa Italia vinta a giugno. A Doha nel 2014 Lorenzo non c’era perché recuperava dall’infortunio al crociato, alzandola al cielo scriverebbe un’altra pagina di storia". Insigne insegue la vittoria del trofeo e il centesimo gol: "Ha un significato importante per la società, la città e i tifosi. Vincere è la cosa più importante, conta il risultato al di là se si fa gol o meno".