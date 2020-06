Inter contro il destino, Napoli santifica Ospina e ringrazia Mertens: ora Sarri per una notte speciale

Il Napoli pareggia contro l'Inter con un gol proprio di Dries Mertens e tanto basta per volare in finale di Coppa Italia, dove gli azzurri ritroveranno la Juventus. Come nel 2012 e non solo. Il Corriere dello Sport scrive così nel commento alla partita: "Napoli-Juventus, ancora e di nuovo: come nel 2012, come nel 2014 a Doha, come in un remake che non somiglierà mai alla precedenti edizioni, però lascerà che sul set si colgano persino le emozioni. Napoli-Juventus, perché la Coppa Italia contenga in sé il brivido di un abbraccio (virtuale) tra Sarri con il suo passato e riempia un’altra notte di calcio vibrante.

Sarà Napoli-Juventus, perché lo ha deciso Ospina - ai limiti della santificazione - e perché lo ha voluto Mertens, divenuto leggenda con il suo centoventiduesimo gol; perché l’Inter, che pure si è spinta al di là di ogni limite, è andata a sbattere contro il destino, che stavolta gli si è parato dinnanzi e lo ha congelata sull’1-1 che rende azzurro l’orizzonte".