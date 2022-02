Invasione azzurra al Camp Nou: ci saranno più tifosi di quelli previsti nel settore ospiti

Grande atmosfera al Camp Nou per la sfida di questo pomeriggio tra Barcellona e Napoli. Quanti tifosi azzurri ci saranno in Spagna? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Un'invasione pacifica, gioiosa e anche carica di speranza: saranno su per giù cinquemila i tifosi del Napoli al seguito della squadra al Camp Nou; tremila nello spicchio di stadio riservato agli ospiti e il resto sparso negli altri settori, in mezzo ai culés. E comunque vada sarà una festa".