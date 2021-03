Italia, 2-0 alla Bulgaria: Insigne ispirato e gioca ancora 90’

A Sofia l'Italia batte 2-0 la Bulgaria, nel match del gruppo C valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Dopo una prima frazione sofferta gli azzurri sbloccano il match nel finale del primo tempo con Andrea Belotti su calcio di rigore. Intervento in ritardo di Dimov che stende l'attaccante del Torino innescato da un ottimo assist di Lorenzo Insigne. Dal dischetto freddo il 'Gallo' che insacca all'angolino per l'1-0. All'82' l'Italia chiude il match: scambio nello stretto tra Verratti e Insigne, il capitano del Napoli trova in area Locatelli, il centrocampista apre di piatto e mette la palla all'incrocio sul secondo palo per il definitivo 2-0. De segnalare l'entrata in campo al 69' di Giovanni Di Lorenzo al posto di Florenzi, mentre un sempre ispirato Lorenzo Insigne gioca ancora una volta l'intero match.