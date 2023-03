Italia-Inghilterra 1-2, le pagelle di Tmw: Di Lorenzo tra i peggiori, sufficienza per Politano

Nella prima sfida di qualificazione del gruppo C la squadra di Mancini è stata battuta 2-1 dall'Inghilterra al Maradona di Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia male l'avventura dei campioni d'Europa verso Euro 2024. Nella prima sfida di qualificazione del gruppo C la squadra di Mancini è stata battuta 2-1 dall'Inghilterra al Maradona di Napoli. Al termine del match la redazione di Tuttomercatoweb ha stilato le pagelle degli azzurri. Voto 5 per il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo: “Una delle peggiori gare stagionali al Maradona non a caso arriva con la maglia della Nazionale. In questo momento all'Italia mancano tante delle certezze di cui il Napoli di Spalletti è in possesso”.