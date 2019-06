James fuori dalla Copa America, Repubblica: Ora può essere ufficializzato

Prestito oneroso con diritto di riscatto: questa la formula utilizzata dal Napoli per portare a casa James Rodriguez dal Real Madrid. Stando all’edizione odierna di Repubblica, l’affare “verrà ufficializzato dopo la conclusione della sua avventura con la Nazionale della Colombia in Coppa America”. In nottata la Colombia è stata eliminata dal Cile quindi potrebbero essere, le prossime, ore calde per l’ufficializzazione dell’affare.