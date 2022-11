Juan Jesus a Dazn: "Forti anche l'anno scorso, ma chi è arrivato quest'anno dà una mano assurda"

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-2 a Bergamo contro l’Atalanta.

Quanto è importante questa vittoria per come è arrivata? "Stiamo giocando allo stesso modo tutte le partite, ma talvolta soffriamo di più. Eravamo più stanchi dell'Atalanta per via dell'impegno in Champions, ma abbiamo giocato una bellissima partita".

I nuovi acquisti hanno alzato la competitività della rosa? "Anche l'anno scorso avevamo una squadra forte. Quest'anno si sono aggiunti dei giocatori che ci stanno dando una mano assurda. Si stanno facendo trovare pronti e stanno alzando il livello degli allenamenti e della qualità della rosa".

Qualche curiosità su Kim? "Molto divertente, soprattutto ora che sta imparando l'italiano. A volte lo senti urlare sulle palle ferme 'Finitooo' o 'Mamma miaa'. Un ragazzo d'oro e un guerriero che non molla mai".