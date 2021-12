Juan Jesus a Dazn: "Gol annullato a Kessié? Regola chiara, Giroud non mi lascia giocare pulito"

Juan Jesus, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida vinta contro il Milan: "Gol annullatto a Kessié? La regola è chiara, Giroud non mi lascia giocare pulito. Potevo intervenire meglio, ma ovviamente con un uomo addosso è diverso... Ho fatto il mio meglio, ma la regola è quella e va rispettata". Parole e pensieri di Juan Jesus, difensore del Napoli che ha così commentato l'episodio del gol annullato a Kessié per fuorigioco di Giroud. In quella occasione, è Juan Jesus che non riesce a intervenire pulito per la presenza del francese".

E' stata probabilmente la tua migliore gara a Napoli

"Io sono in Italia da 10 anni, ho giocato all'Inter e alla Roma. Ho giocato in questo stadio 5 anni, ero tranquillo e consapevole delle mie qualità. Ero tranquillo di testa e il risultato mostra che abbiamo fatto tutto ciò che abbiamo provato".

Stai prendendo sempre più confidenza in questo ruolo?

"Io sono sempre stato un professionista. Oggi era importante aggredire Brahim Diaz che era davanti a noi e quanto potevamo dovevamo fare questo. Ibra non è più veloce come un tempo e quindi potevamo fare anche questo. Abbiamo disputato una grande partita e meritiamo questi tre punti".