Juve-Napoli, tramonta l'ipotesi recupero il 13 gennaio: uniche date disponibili a maggio

Juventus-Napoli si giocherà, ma questa è l'unica certezza che si ha al momento. Si sa anche il dove, ovviamente allo Stadium. Ma è impossibile conoscere, ad oggi, il quando. Si era ipotizzato di recuperare la partita intorno al 13 gennaio, ma quel periodo sarebbe troppo pieno di impegni di Coppa Italia e Supercoppa, non rinviabili a causa degli accordi televisivi con le emittenti anche straniere.

SLITTA A MAGGIO - In questa stagione piena zeppa di partite e con un calendario compresso a causa dei problemi causati dall'emergenza-Covid, trovare un buco risulta molto complicato. Come confermato da La Gazzetta dello Sport, le uniche date disponibili per recuperare Juventus-Napoli, al momento, sono a maggio. Entrambe, infatti, essendo impegnate anche in Europa, hanno ancora più difficoltà a trovare un giorno libero per una partita che - ormai è certo - andrà giocata.