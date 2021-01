Juve, Paratici: "Non pensiamo all'Inter, ma a questa Supercoppa! Pirlo? C'è fiducia"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, prima del match di Supercoppa contro il Napoli è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Abbiamo recuperato Cuadrado, siamo contenti perché è molto importante per noi. Sarà della partita".

Cosa vi aspettate che vi dia Ronaldo? "Quello che ci dà sempre, ossia il suo carisma e la sua personalità, l'appoggio alla squadra. Al di là dei gol è un calciatore importante per tutto quello che dà dentro e fuori dal campo".

E' stata una vigilia particolare dopo il k.o. con l'Inter. "E' chiaro che non abbiamo fatto una grande partita, ma giocando ogni tre giorni non c'è tempo per rimuginare e ora dobbiamo pensare a questa partita".

Cosa vi aspettate da Pirlo? "Non c'attendiamo niente di particolare, è il nostro allenatore e abbiamo tantissima fiducia in lui. Abbiamo fatto partite molto buone e partite meno buone, come tutte le squadre perché giocare ogni tre giorni è sempre difficile. In questo momento è complicato ricaricare le energie mentali. E' una finale, la giocheremo al massimo, cercando di vincerla".