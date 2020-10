Juventus-Napoli, preview e probabili formazioni: ballottaggio per sostituire Zielinski, torna Ospina

Salvo brutte e clamorose (nei numeri) sorprese dal terzo tampone settimanale, Juve-Napoli si giocherà. La squadra di Gattuso arriva alla sfida dopo una settimana surreale, con le notizie del focolaio Genoa - arrivato a 19 positivi - e la positività di Zielinski che lascia enorme preoccupazione su un contagio che potrebbe essere in fase d'incubazione in tanti azzurri ma ancora non rilevato dai tamponi. Il tecnico del Napoli si ritrova a cambiare un uomo a centrocampo, un settore dove tra l'altro attende un rinforzo più congeniale al 4-2-3-1 (l'identikit ormai chiaro è quello di Bakayoko), dopo aver perso già Insigne. Dall'altra parte c'è una Juventus che non ha incantato a Roma, rischiando più volte di prendere il 3-1 prima del 2-2 in inferiorità numerica e che sembra a tutti gli effetti un cantiere aperto con tanti esperimenti da parte di Pirlo, alla ricerca dell'assetto migliore per far convivere il solito Ronaldo con gli altri attaccanti.

LE ULTIME SULLA JUVE - Senza Rabiot squalificato e De Ligt, Bernardeschi ed Alex Sandro infortunati, Pirlo dovrebbe cambiare qualche pedina dopo la brutta gara di Roma. In attacco possibile impiego di Ramsey da rifinitore dietro Ronaldo e Kulusevski, in ballottaggio con Morata ed il rientrante Dybala. A centrocampo Arthur e Bentancur con Cuadrado e Frabotta ai lati mentre in difesa Danilo nel terzetto con Bonucci e Chiellini per un'uscita difensiva a 3 ma con l'impiego del giovane Frabotta a tutti gli effetti si formerà una classica linea a 4.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso deve fare i conti con la positività di Zielinski e spera di non perdere altri giocatori proprio alla vigilia della gara. Il tecnico dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Elmas al posto dell'infortunato Insigne, con Mertens e Lozano dietro Osimhen, mentre a centrocampo potrebbe rivedersi Demme (in ballottaggio con Lobotka) in coppia con Fabian. In difesa solita linea a quattro con Hysaj ancora favorito su Mario Rui, davanti ad Ospina che si riprende il posto tra i pali.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

Ballottaggi: Bentancur-McKennie 60%-40%, Kulusevski-Morata/Dybala 55%-45%

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabian; Lozano, Mertens, Elmas; Osimhen. All. Gattuso

Ballottaggi: Hysaj-Mario Rui 55%-45%, Demme-Lobotka 51%-49%

ARBITRO: Doveri (Meli-Bindoni, IV: Calvarese, VAR: Nasca, AVAR: Ranghetti)

Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net