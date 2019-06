Kiss Kiss - Albiol non ha ancora deciso: il Napoli attende prima di rimpiazzarlo

Sembra praticamente tutto fatto: il Villarreal verserà nelle casse del Napoli i quattro milioni della clausola di Raul Albiol e lo riporterà in Spagna. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, però, il difensore spagnolo non avrebbe ancora deciso definitivamente. Il Napoli attende una comunicazione, che arriverà dopo che lo spagnolo avrà preso una decisione, e poi valuterà come rimpiazzarlo, con Kostas Manolas in prima fila.