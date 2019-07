Kiss Kiss - Incontro ADL-Mendes? Elicottero in preparazione per raggiungere Bolzano

Jorge Mendes potrebbe arrivare a Dimaro, secondo i rumors delle ultime ore, ma non è escluso che possa essere alla fine De Laurentiis ad andare a Milano dal potente procuratore di James. E' quanto emerge da Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli dall'eliporto di Monclassico - presente con il collega Marcello Calvano -, a due passi da Dimaro, dove un elicottero è in preparazione in direzione Bolzano, dove c'è un aeroporto turistico che può ospitare l'arrivo di un jet privato. 25 minuti serviranno per il viaggio ed eventualmente 25' per tornare con degli ospiti.