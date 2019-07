Kiss Kiss - James-Napoli, l'affare si farà ma non in tempi brevi: trattativa complessa

Anche in Spagna ormai si sbilanciano: James Rodriguez al Napoli, un affare imminente. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, però, i tempi non saranno brevi. Il Napoli prenderà James Rodriguez alla fine, ma non è prevista una chiusura a breve perché si tratta di una trattativa tutt'altro che semplice. L'operazione alla fine si chiuderà in maniera positiva, ma occorre attendere un altro po'.