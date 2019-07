Kiss Kiss Napoli, le ultime su James: "Nessuna chiusura in tempi brevi, bisogna aspettare"

Nonostante i tanti rumors provenienti dall'estero, per James al Napoli bisognerà ancora pazientare per la definizione dell'affare con il Real Madrid. Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, ha riferito le ultime da fonti molto vicine alla trattativa, in merito all'operazione: "Non sarà un'operazione imminente o in tempi brevi, bisogna ancora aspettare".