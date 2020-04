Kiss Kiss - Nome nuovo per il centrocampo: piace Rakitic, primo contatto con il suo entourage

In casa Napoli si pensa anche a come potenziare il centrocampo nella prossima sessione di mercato. E, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, c'è stato un contatto tra il club azzurro e l'entourage di Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona in odore di cessione. Sul croato ci sarebbe anche la Lazio e servirebbe uno sforzo economico importante per superare la concorrenza. Il contatto c'è stato, anche se Rakitic resta una pista secondaria per ora.