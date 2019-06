Kiss Kiss - Pronto lancio campagna abbonamenti: il Napoli attende ok dal Comune, i dettagli

Il Napoli è pronto al lancio della campagna abbonamenti. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro sta aspettando soltanto l'ultimo ok, quello definitivo, dal Comune per quel che concerne la numerazione dei sediolini. A differenza dello scorso anno, dunque, è tutto pronto stavolta per capire i dettagli delle tessere sottoscrivili dai tifosi.

TEMPI - E' ipotizzabile che il giorno giusto per il lancio possa essere uno tra mercoledì e giovedì, quindi a ridosso dell'inizio del ritiro di Dimaro, che comincerà il prossimo 6 luglio. La prossima settimana, dunque, i quesiti dei supporters azzurri saranno soddisfatti, visto che in città già si parla tanto degli abbonamenti.