KK - Zielinski, cresce la fiducia per il rinnovo. Mertens, ancora nessuna risposta

Cresce la fiducia per il rinnovo di Piotr Zielinski. Secondo quanto riferito da Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club partenopeo, si registrano passi avanti importanti per arrivare al prolungamento dell'accordo col polacco, attualmente in scadenza nel 2021. Il Napoli invece è ancora in attesa di una risposta da parte di Dries Mertens, in scadenza a giugno.