KKN - Osimhen, tutto fatto: l'annuncio non arriverà prima di domani

Victor Osimhen sarà il prossimo acquisto del Napoli, ormai i dubbi non ci sono più. Come riportato qualche minuto fa dai colleghi di Sky Sport, tutti i documenti sono stati firmati e dunque per ratificare l'arrivo del nigeriano all'ombra del Vesuvio manca soltanto l'annuncio ufficiale. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, proprio l'annuncio è questione di ore ma non arriverà prima di domani.