KKN - Rinnovo Gattuso, sintonia totale con ADL ma nessuna firma a breve: la situazione

Nella giornata di oggi c'è stato un vertice a Capri tra Aurelio De Laurentiis, Rino Gattuso e Cristiano Giuntoli. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il tema principale del summit non è stato il rinnovo di contratto, bensì il calciomercato. Questo perché il prolungamento non sarà un problema, dal momento che l'allenatore azzurro ha ancora un contratto valevole per un altro anno. C'è sintonia totale tra le parti, ma l'appuntamento per la firma - riferisce la radio ufficiale - è fissato per l'anno prossimo in primavera.