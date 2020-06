KKN - Rinnovo Insigne non è una necessità: nessun incontro, discorso rimandato di un anno

Il rinnovo di Lorenzo Insigne non rappresenta una priorità per il Napoli al momento. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui il capitano azzurro ha il contratto in scadenza tra due anni, nel 2022, quando avrà ormai 31 anni. Per ora non sono previsti incontri, in società non si registra la necessità di prolungare l'accordo con il numero 24. Il discorso rinnovo, dunque, è rimandato di un anno: appuntamento al 2021.