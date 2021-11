Koulibaly a Sky: "Nelle ultime 2 gare presi 5 gol, questo mi fa arrabbiare. Peccato per i primi 15'"

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro lo Spartak Mosca in Europa League: "Sono già due partite che entriamo in campo timorosi, abbiamo subito il rigore ingenuamente e siamo andati in difficoltà. il secondo gol poi è arrivato su un nostro errore. Nelle ultime due partite abbiamo preso 5 gol, così è difficile vincere. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo giocato bene e fatto quello che voleva il mister. Peccato per i primi 15 minuti del primo tempo. Adesso dobbiamo vincere la prossima partita per passare il turno. Abbiamo tanti infortunati, alcuni con il Covid e non ci saranno, ma quelli che ci sono devono fare di più, provando a vincere tutte le partite lavorando come squadra. Dobbiamo registrare la difesa, prendere 5 gol in due partite mi fa arrabbiare. Sappiamo che davanti facciamo gol, poggi potevamo pareggiare e il loro portiere ha fatto grandi parate.

300 gare con il Napoli? Avrei voluto festeggiare diversamente, peccato aver perso ma ho grandi ricordi e voglio rendere felice il nostro popolo. Da domenica daremo il 200 o 300%. Ci sono tante partite che mi ricordo, quella con tutto lo stadio con la mia faccia in maschera o quella contro la Juve di quest'anno".